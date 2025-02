PC da Deam de Cabo Frio prenderam um homem acusado de estupro - Instagram / @Deamcf

PC da Deam de Cabo Frio prenderam um homem acusado de estupro Instagram / @Deamcf

Publicado 18/02/2025 11:54 | Atualizado 18/02/2025 11:58

Rio - Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Cabo Frio prenderam um homem acusado de estupro de vulnerável, nesta segunda-feira (17), em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. O suspeito seria o próprio pai da vítima, de apenas 4 anos.



De acordo com as investigações, a mãe da criança suspeitou dos abusos e levou a criança ao hospital na madrugada do dia 14 de fevereiro. Logo depois, foram encaminhadas para a unidade da Deam para que fosse realizado o exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML).

Após feito o exame, os resultados constataram o crime. Com o laudo em mãos, a Polícia Civil pediu a prisão temporária do autor.

Depois da expedição do mandado, os agentes precisaram agir rapidamente para capturar o criminoso uma vez que, ainda de acordo com a polícia, o acusado estaria pedindo dinheiro para fugir da cidade.