Ônibus colidiram em Ipanema, na Zona Sul - Reprodução

Publicado 18/02/2025 09:39 | Atualizado 18/02/2025 09:46

Rio - Um acidente envolvendo dois ônibus deixou três pessoas feridas, na manhã desta terça-feira (18), na divisa entre os bairros Copacabana e Ipanema, na Zona Sul do Rio.



O Corpo de Bombeiros foi acionado às 7h15 para a ocorrência na Avenida Rainha Elisabeth, na altura da Rua Xavier Leal. Agentes do quartel de Copacabana fizeram o socorro.



Os bombeiros socorreram dois homens e uma mulher, ainda não identificados, com ferimentos leves. Eles foram liberados no local, já ela está no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.



De acordo com o Centro de Operações Rio, o trânsito apresenta lentidão no trecho. A CET-Rio também está no local.

Em nota, o Rio Ônibus informou que as empresas aguardam perícia para entender a dinâmica do acidente e acompanham o caso.