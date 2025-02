Bruno Matias foi morto a tiros em Bangu - Reprodução

Bruno Matias foi morto a tiros em BanguReprodução

Publicado 18/02/2025 08:20 | Atualizado 18/02/2025 11:39

Rio - O policial militar Bruno Matias Manhães, de 45 anos, foi morto a tiros na Rua Barão de Capanema, em Bangu, na Zona Oeste, na tarde de segunda-feira (17). A vítima estava dentro de um carro blindado, que não resistiu ao ataque. Esse é o segundo caso, em menos de 24 horas, de PM assassinado no Rio.



Imagens mostram que o veículo ficou com diversas marcas de disparos, especialmente na direção da maçaneta, local onde a blindagem costuma ser menos resistente. A vítima era lotada do Batalhão Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE).

Homem acaba de ser executado na rua Barão de Capanema, atrás do Shopping Bangu, Zona Oeste do Rio de Janeiro RJ pic.twitter.com/4pbtYwx7XJ — Popular News (@PopularNewsBR) February 17, 2025



Segundo a PM, agentes do 14º BPM (Bangu) foram acionados para verificar uma ocorrência de disparos de arma de fogo na região. No local, os militares encontraram o corpo do agente no interior de um veículo e isolaram a área para perícia. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Homicídios da Capital.



Procurada, a Polícia Civil informou que investigações estão em andamento para esclarecer os fatos.

Outro caso

No mesmo dia, mas pela manhã, o policial militar reformado Marcos Antonio Cortinas Lopez, de 58 anos, foi morto a tiros na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca. O crime ocorreu na altura do número 9.000 da via, que, com 40 km de extensão, é uma das principais da região e liga alguns bairros da Zona Oeste da capital.

Segundo a corporação, Marcos seguia em direção a São Conrado quando um Chevrolet branco colidiu com a traseira da BMW X6 dele. Ao sair do carro para verificar o choque, o PM reformado acabou alvejado pelos criminosos, que abandonaram o carro e fugiram em motos que prestavam cobertura.