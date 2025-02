Bombeiros buscam por Alexandre de Carvalho, de 35 anos, que desapareceu no mar da Praia do Leme na madrugada de sábado (15) - Divulgação/Corpo de Bombeiros

Bombeiros buscam por Alexandre de Carvalho, de 35 anos, que desapareceu no mar da Praia do Leme na madrugada de sábado (15)Divulgação/Corpo de Bombeiros

Publicado 18/02/2025 11:25

Rio - As buscas pelo barraqueiro Alexandre de Carvalho , 35 anos, chegam ao quarto dia nesta terça-feira (18). Ele desapareceu no mar do Leme, Zona Sul, na madrugada do último sábado (15), após salvar Géssica Nascimento, 23 anos, que se afogava na altura do Posto 1.

O Corpo de Bombeiros informou que realiza buscas no local com apoio de mergulhadores, helicópteros e motos aquáticas. A corporação conta com a participação de agentes dos grupamentos aéreos e marítimos.

Géssica Nascimento segue internada no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, na Zona Sul, com estado de saúde considerado intermediário, segundo último boletim divulgado nesta segunda-feira (17).