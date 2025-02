Bombeiros fazem buscas por homem no mar do Leme - Divulgação/CBMERJ

Publicado 17/02/2025 10:56 | Atualizado 17/02/2025 15:35

O levantamento ainda aponta que houve o registro de 117 crianças perdidas nas praias somente entre sábado e domingo (16).

Ao total, 1.945 pessoas foram resgatadas em salvamentos marítimos. Também aconteceram 60.137 ações de prevenção na praia.

Em 2025, entre o dia 1º de janeiro e 17 de fevereiro, 7.492 pessoas foram salvas no mar. Somente o balanço deste final de semana representa 25,9% do total de resgates realizados no ano.

Buscas ativas no Leme

O Corpo de Bombeiros realiza pelo terceiro dia consecutivo buscas por Alexandre de Carvalho, de 35 anos, que desapareceu no mar da Praia do Leme, na Zona Sul, após resgatar uma jovem que se afogava.

Participam da ação equipes de drones, guarda-vidas e embarcações. Além do 1º Grupamento Marítimo e o 3º Grupamento Marítimo (GMar).

As buscas por Alexandre foram iniciadas no Posto 1 logo após o resgate ser acionado, por volta das 4h18 de sábado. Segundo relatos de testemunhas, Alexandre, que trabalhava em uma barraca na praia, quando percebeu que Géssica Nascimento, de 23 anos, se afogava e correu para o mar na tentativa de salvá-la.

Morte no Arpoador

No fim da noite de sábado, o jovem Victor Hugo da Silva, de 22 anos, morreu afogado após mergulhar no mar da Praia do Arpoador, na Zona Sul.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada para a ocorrência por volta das 23h10 de sábado. O rapaz chegou a ser socorrido, mas veio a óbito às 1h47 deste domingo.