Pistola foi apreendida após confronto em Itaguaí - @pmerj

Publicado 18/02/2025 08:44 | Atualizado 18/02/2025 08:52

Rio - Um suspeito morreu após um confronto com policiais do 24° BMP (Queimados), na noite desta segunda-feira (17), no bairro Jardim América, em Itaguaí, na Região Metropolitana.

De acordo com informações da corporação, a equipe fazia patrulhamento de rotina pela Rua Cleonildo Benvindo de Oliveira, na altura das comunidades do Sapinho e da Reta, quando foi surpreendida por criminosos atirando.

Segundo a PM, após confronto, o baleado ainda chegou a ser encaminhado para o Hospital Municipal São Francisco Xavier, onde morreu. Ele, no entanto, não teve a identidade divulgada.

Foram apreendidas com o homem uma pistola calibre 9mm com 18 munições. O caso foi encaminhado à 50ª DP (Itaguaí).