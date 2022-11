Incêndio atinge Projac na tarde desta sexta-feira (18) - Reproduão / Record TV

Publicado 18/11/2022 13:40 | Atualizado 18/11/2022 15:36

Rio – Um incêndio de grande proporções atingiu parte dos Estúdios Globo, antigo Projac, localizado em Curicica, na Zona Oeste, no início da tarde desta sexta-feira (18).

Em um vídeo, é possível ver labaredas de grande extensão no que parece ser uma área verde e muita fumaça:

Incêndio atinge parte dos Estúdios Globo, antigo Projac, localizado em Curicica, na Zona Oeste, no fim da manhã desta sexta-feira (18).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o quartel de Jacarepaguá foi acionado às 12h20 para um incêndio na Estrada de Curicica. A operação segue em andamento e está na fase de rescaldo, ou seja, em finalização. Até o momento, não há informação de vítimas.

A Polícia Militar informou que agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados para dar apoio ao combate a um incêndio em uma área particular em Curicica. A equipe, então, isolou a área para facilitar e acompanhar o trabalho do Corpo de Bombeiros.



Segundo informações divulgadas pela assessoria da TV Globo, o fogo atingiu o cenário da novela "Todas as Flores", da plataforma de streaming Globoplay, localizado na Cidade Cenográfica. Ainda de acordo com a emissora, não havia profissionais no local no momento do incêndio. O fogo foi controlado pela Brigada de Incêndio da Globo e por bombeiros do 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros, que ainda estão no local. A assessoria afirma que não houve feridos e as causas ainda estão sendo apuradas.



Sobre os efeitos do incêndio na produção e continuidade da novela, a TV Globo garantiu que não haverá impacto na obra, já que o interior do cenário atingido pelo fogo, a loja Rhodes, é reproduzido em estúdio.



A obra de João Emanuel Carneiro, que estreou em outubro, conta a história de uma jovem cega, Maíra, interpretada pela atriz Sophie Charlotte, que herdou a habilidade do pai de definir aromas com eficiência e produzir perfumes. Certo dia, ao chegar em casa, Maíra encontra o pai discutindo com sua mãe, Zoé, vivida por Regina Casé, quem a jovem pensava estar morta. Após a morte do pai, em decorrência de um ataque cardíaco, Maíra vai com a mãe para o Rio de Janeiro. Zoé, porém, não é flor que se cheire e tem interesses na ida da filha para a cidade.



Com um elenco de peso, com outros atores como Humberto Carrão, Caio Castro, Marina Souza Nunes e Letícia Colin, a trama promete se desenrolar com muitas reviravoltas, permeada por personagens com passado misterioso.



Os Estúdios Globo



Inaugurado há mais de 25 anos, em 1995, os Estúdios Globo nasceram como Projac, uma abreviatura de Projeto Jacarepaguá. O complexo, desenvolvido pelo jornalista Roberto Marinho, que naquele ano era presidente do Grupo Globo, demorou sete anos para ser finalizado.



Em 2016, o então diretor-geral da emissora, Carlos Henrique Schroder, informou aos funcionários a mudança de nome do complexo para Estúdios Globo. Para ele, o "rebatismo" era necessário para fazer referência à grandeza do local e de suas produções, como afirmou em comunicado interno.



O complexo seguiu com a produção a todo vapor, até que em 2019, sua área se expandiu. Em agosto, a TV Globou inaugurou o novo Módulo de Gravação, nomeado de MG4. Os três novos estúdios foram construídos em uma área de 26 mil m².



Em números, o maior complexo de produção de conteúdo da América Latina passou a ocupar uma área total de 1,73 milhão de m², com 13 estúdios de gravação que totalizam 12,5 mil m² para a produção de novelas, séries, minisséries, realities, além de formatos originais, programas de humor e variedades, onde circulam até 15 mil pessoas por dia.