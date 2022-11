Policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) participaram da ação conjunta - Divulgação

Publicado 18/11/2022 20:12

Rio – Os quatro homens presos em flagrante nesta quinta-feira (17), no Complexo do Buraco do Boi, em Niterói, Região Metropolitana do Rio, se dirigiam para um roubo de veículo no bairro do Barreto quando foram interceptados por equipes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) e do Comando de Polícia Pacificadora (CPP-PM).

A operação conjunta entre as Polícias Civil e Militar foi formada com o objetivo de combater uma quadrilha especializada em roubo de cargas e frustrou os planos dos homens, terminando com a prisão dos quatro e a apreensão de um adolescente. Segundo a DRFA, dois deles seriam traficantes de grande relevância da facção Comando Vermelho.

De acordo com os agentes envolvidos na operação, houve troca de tiros durante a abordagem e uma granada foi lançada contra os policiais. O esquadrão antibomba da Core foi acionado. Dois dos suspeitos foram baleados durante o confronto e socorridos para o Hospital Estadual Azevedo Lima. O estado de saúde deles ainda é desconhecido.

Wellington da Silva Soares Laranjeiras, conhecido como 'Feru', está entre os presos da ação. Ele era apontado como braço direito do traficante 'Pivete', morto pela polícia em setembro de 2021. O outro indivíduo de grande relevância não teve seu nome divulgado, pois se trata do adolescente apreendido, mas ele é considerado como responsável pelo Morro do Palácio e é filho do traficante 'Bozo', dono do local mencionado e que se encontra preso. Higor Henrique de Oliveira Duarte, Alexandre Souza Leite Júnior e Thiago de Oliveira Brum foram os outros três detidos.

Com a quadrilha foram apreendidos uma pistola, um simulacro de pistola, uma granada e uma caminhonete. Segundo a polícia, todos os cinco possuem antecedentes por diversos crimes e foram autuados em flagrante por tentativa de homicídio, associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo e, no caso dos quatro adultos, corrupção de menores. A ocorrência foi registrada na DRFA.