Decisão foi tomada pelo juiz da 1ª Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa da Comarca da Capital, Bruno Monteiro Ruliere - Divulgação

Publicado 18/11/2022 18:42 | Atualizado 18/11/2022 18:54

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) determinou, nesta quinta-feira (17), a soltura de Elaine Pereira Figueiredo Lessa, mulher de Ronnie Lessa, condenado pelo assassinato da vereadora Marielle Franco em março de 2019. A decisão foi tomada pelo juiz da 1ª Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa da Comarca da Capital, Bruno Monteiro Ruliere.

Elaine estava presa desde 18 de julho de 2021, acusada de tráfico internacional de armas. Em 2017, ela também participou de um caso da entrega de uma encomenda com 16 quebra-chamas para fuzil, interceptada no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, no Rio.

De acordo com a decisão, o magistrado condiciona o cumprimento de algumas medidas cautelares, como não se ausentar de casa por longos períodos sem autorização, não mudar de endereço sem comunicar o fato e retornar à Justiça 30 dias após deixar a prisão.

Em 2021, Elaine Lessa, condenada por destruição de provas no caso dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, juntamente com outros 3 homens, elaboraram e executaram o plano para se livrar do armamento que Lessa guardava dentro da própria casa. O plano foi executado cerca de um ano depois do assassinato de Marielle e Anderson.

Segundo as investigações, as armas ficavam em um apartamento de Lessa na Taquara. Dias antes de sua prisão, foram retiradas e levadas para outro local. Ainda de acordo com a polícia, após a prisão de Ronnie Lessa, no dia 12 de março de 2019, as armas foram descartadas no mar.

Na época, a Justiça condenou Ronnie e os outros envolvidos a quatro anos de prisão em regime aberto pelo crime de destruição de provas. Acredita-se que uma submetralhadora, que teria sido usada na execução da parlamentar, tenha sido jogada no mar da Barra da Tijuca, próximo às Ilhas Tijucas.