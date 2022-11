Rio tem um total de 2.590.500 pessoas infectadas e 75.944 óbitos desde o início da pandemia, em março de 2020 - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 18/11/2022 17:20 | Atualizado 18/11/2022 17:42

Rio – A Secretaria de Estado de Saúde (SES) registrou oito mortes em decorrência da covid-19 e 10.633 casos positivos em 24h no Rio de Janeiro. Os dados divulgados nesta sexta-feira (18) apontam que o estado chegou a 2.590.500 pessoas infectadas e a 75.944 óbitos desde o início da pandemia, decretada em março de 2020.A taxa de ocupação em enfermarias segue em 60%, conforme aponta o painel de monitoramento da Covid-19 da SES. A condição dos leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) segue indisponível. De acordo com a atualização, a taxa de letalidade caiu para 2,93%. A SES ressalta que o registro feito nas últimas 24 horas não significa que o caso tenha acontecido necessariamente no mesmo período.Segundo a SES, 80% da população de três anos ou mais está vacinada com a primeira e segunda dose ou com a dose única.De acordo com o Painel Rio Covid-19, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a cidade do Rio tem 680.753 casos confirmados e 2.459 mortes, em 2022. Além disso, na quinta-feira (17), foram registrados novos 1.348 casos. Há 163 pessoas internadas em hospitais municipais até esta sexta-feira, enquanto outras 23 estão aguardando vagas. A preocupação consiste na baixa adesão a doses de reforço no município.Apesar da alta porcentagem de cariocas vacinados com a primeira e segunda doses, 90,2% e 89,9% respectivamente, esse número cai quando a questão são as doses de reforço. Na cidade, apenas 59,2% da população total tomou a dose de reforço.Nesta sexta, a Secretaria de Estado de Saúde registrou uma variação de 330% no número de casos confirmados de Covid-19 de uma semana para outra. Os dados usam como comparação os registros da doença entre os dias 30 de outubro e 5 de novembro, com 4.368 casos positivos, e entre 6 e 12 de novembro em que houveram 18.799 ocorrências.