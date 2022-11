Testagem e vacinação com o aumento de casos de Covid-19 na cidade do Rio de Janeiro - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Rio- A Secretaria de Estado de Saúde registrou uma variação de 330% no número de casos confirmados de Covid-19 de uma semana para outra. Os dados usam como comparação os registros da doença entre os dias 30 de outubro e 5 de novembro, com 4.368 casos positivos, e entre 6 e 12 de novembro em que houveram 18.799 ocorrências. No entanto, considerando a data do início dos sintomas, parâmetro mais adequado para esta análise epidemiológica, a variação no período foi de 104%. Em relação a vacinação, até essa quinta-feira (17) apenas 29.370 residentes tomaram a 2º dose de reforço e 388.973 a dose adicional.



Em Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio, por exemplo, o aumento de casos de uma semana para outra foi alarmante. Isso porque no boletim semanal divulgado pela prefeitura da cidade na última sexta-feira (11), foram contabilizados 91 casos confirmados, no período entre os dias 5 e 11 de novembro. Enquanto na semana anterior houve apenas 13 casos positivos. De acordo com a secretaria de saúde do município,

apenas 27% da população tomou a vacina de 4ª dose contra a Covid-19.



No estado do Rio, em apenas 24h, foram registradas 12 novas mortes em decorrência da doença e 11.689 casos positivos, de acordo com os dados divulgados nesta quinta-feira (17). Um dos motivos relacionados ao aumento dos casos, é a nova subvariante Covid-19, a Ômicron BQ.1, confirmada no Rio no último dia 5 em uma transmissão local.

Ainda segundo dados Secretaria de Estado de Saúde, 53% da população do estado acima de 12 anos tomou a 1ª dose de reforço e 19% acima de 18 anos está com 2ª dose de reforço. Na última sexta-feira (11) o Ministério da Saúde emitiu uma nota reforçando a importância de completar essa etapa do ciclo vacinal, aumentando a imunidade contra a doença. “Estudos mostram que a estratégia de reforçar o calendário vacinal contra o coronavírus aumenta em mais de cinco vezes a proteção contra casos graves e óbitos pela Covid-19”, disse o comunicado.



O secretário municipal de saúde do Rio, Daniel Soranz, também destacou a importância da vacinação para conter a nova subvariante. "Nossa recomendação é que essas pessoas se protejam, essa nova variante aumenta o número de casos, mas para pessoas vacinadas ela não aumenta o número de internações e nem de óbitos. Então é muito importante que as pessoas se protejam e tomem a vacina", ressaltou o secretário.

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS-Rio) prorrogou para sexta-feira (18), das 8h às 17h, e sábado (19), das 8h às 12h, a vacinação contra a Covid-19 para crianças de seis meses a 4 anos com comorbidades ou deficiência. A vacina Pfizer infantil, destinada a este público, segue disponível em 131 unidades de saúde específicas.



Para que a criança seja vacinada, o responsável deverá apresentar comprovante demonstrando que ela pertence a um dos grupos de comorbidades (exames, receitas, relatório médico, prescrição médica etc) prioritárias para a vacinação.