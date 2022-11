Mostra Anima Cinemão volta com sua sétima edição - Divulgação

Mostra Anima Cinemão volta com sua sétima ediçãoDivulgação

Publicado 18/11/2022 10:24

Rio - Após dois anos com restrições devido à pandemia de covid-19, a Mostra Anima Cinemão está de volta ao circuito cultural carioca em sua sétima edição, que começou nesta quinta-feira (17). O projeto promove sessões gratuitas, levando mais de 30 curtas de animação infantil para comunidades da Zona Oeste.

Do Terreirão ao Viaduto Cultural de Realengo, passando pela comunidade César Maia, a Vila Amizade e Taboinha, um carro utilitário, movido a energia solar e com telão inflável, oferece entretenimento para as crianças em dois finais de semana seguidos, dias 17, 18 e 19 de novembro, e 25, 26 e 27 do mesmo mês, sempre às 19h. Em todos os 12 pontos de exibição serão distribuídos sacos de pipoca gratuitamente.

"Enxergar o sorriso das crianças diante da telona é uma emoção difícil de explicar. E não são só eles que se emocionam. Mais de uma vez vi pessoas chorando diante da tela, gente que pela primeira vez na vida foi a um cinema”, conta o cineasta Cid César Augusto, criador do projeto.

Cem por cento sustentável, movido a energia solar e com um inédito gerador fotovoltaico, o Cinemão utiliza um automóvel utilitário especialmente adaptado com dois projetores de alta qualidade e um telão inflável, tendo fácil adaptação para ser exibido em praças e locais apertados. Após chegar ao local e inflar a tela (12x9 metros), são espalhadas cadeiras para que as pessoas possam se sentar durante a exibição.

Confira os locais que irão receber o projeto

Dia 18 - Terreirão e Comunidade Vila Amizade, Recreio

Dia 19 - Comunidade César Maia, em Vargem Pequena, e Nova Lar, no Recreio

Dia 25 - Campo Rala Coco e Praça do Sobral, em Magalhães Bastos

Dia 26 - Praça Quincas Borba, Sulacap, e Viaduto Cultural de Realengo, em Realengo

Dia 27 - Vila Brasil e Arena Ícaro Campos, em Magalhães Bastos