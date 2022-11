Vítimas foram encaminhados para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) em estado grave - Reprodução

Vítimas foram encaminhados para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) em estado graveReprodução

Publicado 21/11/2022 10:47 | Atualizado 21/11/2022 12:15

Rio - Três vítimas de um acidente de carro, ocorrido na madrugada do último domingo (20), em São Gonçalo, na Região Metropolitana, seguem internadas em estado grave, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES). Geisiane Pereira, de 31 anos, Carlos Eduardo, de 29, e Leonardo Siqueira, de 30, foram socorridos ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no mesmo município, após o veículo em que estavam colidir com uma árvore e pegar fogo , deixando um homem morto. O estado de saúde de um quarto passageiro, que não teve a identidade divulgada, não foi informado.

A colisão aconteceu enquanto o motorista tentava fugir de uma blitz da Operação Lei Seca, que acontecia na Avenida Jornalista Roberto Marinho, no bairro Alcântara. Segundo o Corpo de Bombeiros, que prestou os primeiros atendimentos e transportou os sobreviventes para o hospital, o carro pegou fogo e dois passageiros, desacordados, ficaram presos nas ferragens do veículo.

O motorista foi retirado do carro por policiais e populares que estavam na via e prestaram auxílio logo após o incidente. Porém, devido ao avanço das chamas, que se espalharam rapidamente pelo veículo, o passageiro que estava no banco do carona não conseguiu ser resgatado a tempo e morreu antes mesmo da chegada dos bombeiros. O corpo da vítima que veio a óbito ficou carbonizado, impossibilitando a identificação no local.

A ocorrência foi registrada na 74ª DP.