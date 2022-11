Vítimas foram encaminhados para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) em estado grave - Reprodução

Publicado 20/11/2022 16:02 | Atualizado 20/11/2022 16:04

Rio - Um homem morreu e quatro pessoas ficaram gravemente feridas, na madrugada deste domingo (20), após um veículo bater em uma árvore e pegar fogo em uma tentativa de furar uma blitz da Operação Lei Seca na Avenida Jornalista Roberto Marinho, em Alcântara, São Gonçalo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os passageiros sobreviventes foram encaminhados para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo.

Segundo os agentes, o carro começou a pegar fogo e dois passageiros permaneceram no veículo desacordados e presos nas ferragens. Policiais e populares prestaram auxílio e conseguiram resgatar o motorista. Entretanto, por causa do avanço das chamas, que se espalharam rapidamente pelo veículo, o passageiro do carona não conseguiu ser resgatado e acabou vindo a óbito.

Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes do batalhão de São Gonçalo foram acionadas às 2h47 da manhã para uma ocorrência de fogo em veículo na Avenida Jornalista Roberto Marinho, 407, em Alcântara. De acordo com a corporação, o acidente deixou cinco vítimas, uma delas, sem identificação, foi atestado óbito no local.

Os demais feridos, Geisiane Pereira, de 31 anos, Carlos Eduardo, de 29 anos, Leonardo Siqueira, de 30 anos, e uma vítima não identificada, de 25 anos, foram encaminhados para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat). O estado de saúde das vítimas é grave.

A ocorrência foi registrada na 74ª DP.