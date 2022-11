Segundo moradores da comunidade do Mandela, dois adolescentes de 13 anos estão entre as vítimas - Reprodução

Publicado 20/11/2022 19:50

Rio - Equipes da Polícia Militar realizaram, na tarde deste domingo (20), uma operação na comunidade do Jacarezinho, Manguinhos e do Mandela, na Zona Norte do Rio. Segundo o Instituto Fogo Cruzado, o tiroteio entre policiais e traficantes deixou seis pessoas baleadas e um morto.



De acordo com a plataforma, os tiroteios se iniciaram às 14h41, mas foram interrompidos. Pouco depois, moradores relataram, às 16h02, o retorno do confronto. Segundo moradores da comunidade do Mandela, dois adolescentes de 13 anos estão entre as vítimas. Todos eles foram levados para a UPA de Manguinhos.



A Secretaria de Saúde informou que a UPA Manguinhos recebeu seis pacientes baleados neste domingo. Um dos feridos precisou ser transferido para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, Zona Oeste. Ainda de acordo com a pasta, todos já receberam alta médica. Uma das vítimas já chegou morta à unidade de saúde da Zona Norte.





Este já é o terceiro dia consecutivo de confronto na Comunidade do Jacarezinho, Zona Norte do Rio.



Este já é o terceiro dia consecutivo de confronto na Comunidade do Jacarezinho, Zona Norte do Rio.

Neste sábado, dois policiais militares da equipe do Batalhão de Ações com Cães (BAC) foram baleados e levados ao Hospital Municipal Salgado Filho , no Méier, Zona Norte, e, em seguida, transferidos para o Hospital Central da Polícia Militar.

Ainda segundo a corporação, a ação resultou na apreensão de drogas, carregadores de pistola e outros materiais por policiais do Batalhão de Ações com Cães (BAC) na comunidade do Jacarezinho.

A Rua Leopoldo Bulhões ficou interditada nos dois sentidos, entre a Linha Amarela e Benfica, por duas horas e só foi liberada por volta das 18h25 deste domingo. O Centro de Operações do Rio emitiu uma nota orientando que motoristas evitem a região.

Em nota, a Polícia Militar informou que, na manhã deste domingo (20), policiais militares do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) realizavam patrulhamento na comunidade do Jacarezinho, na localidade conhecida como Concórdia, quando foram atacados por criminosos, que efetuaram disparos de arma de fogo. Na ação, um policial ficou ferido e foi levado ao Hospital Central da Polícia Militar.



À tarde, policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) reforçaram o patrulhamento no Jacarezinho e em Manguinhos, tendo em vista os seguidos ataques de criminosos.



Em relação a pessoas feridas, a informação é de que três moradores das comunidades, sendo dois menores, moradores do Mandela, foram feridos com armas de fogo e deram entrada na UPA de Manguinhos. A corporação reiterou que não há equipes da Polícia Militar atuando na região do Mandela.



Desde o início das ações do programa Cidade Integrada, em janeiro de 2022, a Polícia Militar prendeu 400 pessoas. Além disso, a corporação apreendeu 77 armas, sendo 28 fuzis, 30 quilos de cocaína, uma tonelada de maconha, 20.807 pedras de crack, 5.505 litros de loló e 573 comprimidos de ecstasy. A PM também recuperou 63 veículos roubados.