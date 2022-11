Enterro da Tecnica de Enfermagem Rita Nogueira no Cemiterio Municipal de Nilopolis - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 20/11/2022 17:30

Rio - A Justiça do Rio decidiu, neste domingo (20), manter a prisão do estudante de enfermagem Iago Lace Falcão, 26 anos. Ele responde pela morte da técnica de enfermagem Rita de Kássia Nogueira, 27, que foi assassinada em Bento Ribeiro, Zona Norte do Rio. Na sexta-feira (18), o estudante de enfermagem confessou o crime em depoimento na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Relembre o caso aqui

Iago Lace Falcão foi preso neste sábado (19), quatro dias após o crime. Ele se entregou à Polícia Civil após o juiz Adriano Celestino Santos, da 1ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça, ter determinado a prisão preventiva dele. De acordo com a Polícia Civil, Iago, que era namorado da vítima, foi preso na casa de familiares na Taquara, Zona Oeste do Rio.





Iago se relacionava com a vítima há cerca de um mês. Mesmo confessando o crime na Delegacia de Homicídios da Capital, ele não foi preso porque, segundo a Polícia Civil, ele se apresentou espontaneamente e foi acompanhado por um advogado. A situação afastou a hipótese de prisão por flagrante.

Rita ficou desaparecida por três dias, de domingo até a última terça-feira (15), quando o autor procurou à delegacia especializada para revelar o paradeiro do corpo. A vítima foi encontrada amarrada na casa e com sinais de tortura . O laudo pericial constatou que a causa da morte foi assassinato por asfixia e que Rita foi espancada antes de morrer, dada a presença de manchas roxas em seu corpo. Rita foi enterrada na quinta-feira, no Cemitério de Olinda, em Nilópolis, na Baixada Fluminense, sob forte comoção de parentes e familiares.