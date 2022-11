Morre a atriz e modelo Geórgia Quental, aos 83 anos - Reprodução da internet

Publicado 20/11/2022 15:41

Rio - A atriz Geórgia Quental morreu, neste sábado, aos 83 anos, segundo informou o marido da artista, Rogério, em postagem no Facebook. O corpo da gaúcha foi enterrado, na manhã deste domingo, no Cemitério Jardim da Saudade, em Mesquita, na Região Metropolitana do Rio.

Geórgia nasceu no dia 23 de abril de 1939, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e se mudou para o Rio de Janeiro ainda bebê. Conhecida por sua beleza clássica, ela foi modelo e garota-propaganda antes de estrear na televisão, em 1959, no programa de Cauby Peixoto, na TV Continental.

Em 1962, se tornou apresentadora do "Programa Meio-Dia", da TV Tupi, além de se consagrar "Miss Rio Grande do Norte". No mesmo ano, participou do filme italiano "Copacabana Palace", o primeiro longa de sua carreira como atriz. Sua primeira personagem de destaque veio no ano seguinte, em "Boca de Ouro", ao lado de Jece Valadão.



Na TV, ainda comandou o programa "Espetáculos Tonelux", também na Tupi, antes de se transferir para a TV Rio, onde atuou como a "garota do tempo" do telejornal "TV Rio Notícias".

Além disso, estreou como atriz de novelas em 1967, em "Sangue e Areia", da TV Globo. O currículo de Geórgia inclui folhetins como "O Homem Que Deve Morrer" (1971), "A Grande Família" (1972) e "Jogo da Vida" (1981), todas na Vênus Platinada. Decidiu encerrar a carreira na televisão após atuar em "Araponga", de 1990.