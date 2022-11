Acusado foi preso após intenso trabalho de monitoramento dos agentes da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter). - Divulgação Pcerj

Publicado 20/11/2022 18:09

Rio - Agentes da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter) prenderam, nesta sexta-feira (18), um homem procurado por homicídio e furto. Contra o suspeito, que não teve a identidade divulgada, foram cumpridos os dois mandados de prisão.

De acordo com a Polícia Civil, o foragido foi localizado e preso devido à ação em conjunto feita pelo setor de inteligência da instituição do Rio de Janeiro e da Paraíba, além de PMs da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Barreira do Vasco.

Segundo as investigações, o crime aconteceu durante a festa que homenageava a padroeira da cidade de Esperança, no estado da Paraíba, em janeiro de 1997. Em determinado momento, ocorreu um desentendimento e o homem esfaqueou Alessandro Barbosa, 25 anos. Ele fugiu e a vítima foi socorrida, mas faleceu.

O autor ficou escondido por mais de sete anos, até que se apresentou à polícia com um advogado e conseguiu com a Justiça o direito de responder pelo crime em liberdade. Pouco tempo depois, o homem furtou objetos da casa de uma servidora do Tribunal de Justiça da cidade de Esperança, na Paraíba.

De acordo com a DC-Polinter, o homem foi condenado a 18 anos de prisão em regime fechado. Após a captura, ele foi encaminhado ao sistema prisional e ficará à disposição da Justiça.