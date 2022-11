A jovem Mylena Teixeira de Azevedo, de 23 anos - Redes Sociais

A jovem Mylena Teixeira de Azevedo, de 23 anosRedes Sociais

Publicado 20/11/2022 15:07 | Atualizado 20/11/2022 15:16

Rio – O corpo da jovem Mylena Teixeira de Azevedo, de 23 anos, foi sepultado no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, Zona Oeste do Rio, na tarde deste domingo (20). O clima entre amigos e familiares era de tristeza e incredulidade. Mylena morreu em um acidente de carro, no Aterro do Flamengo, Zona Sul da cidade, na manhã de sábado (19) A jovem morava no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste, e era recém-formada bacharel em Direito. No fim de setembro, Mylena conseguiu o certificado de aprovação no exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A conquista enchia de orgulho quem a acompanhava de perto e torcia por ela."Meu orgulho, um amor de menina, nos deixou já como advogada, um sonho do vovô. Mas tenho a certeza de que Deus, nosso criador, a acolheu em seus braços. Ganhou a vida eterna. Até breve, minha grande neta", escreveu José Carlos Teixeira, avô de Mylena, nas redes sociais.A mãe, Liliane Teixeira, não poupava elogios à filha e aos irmãos mais novos de Mylena: Luciana, de 21 anos, e Calvin, de 14. "Te amo, filha, e como sempre te falei, estarei com você sempre", publicou Liliane.