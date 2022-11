O impacto foi grande o suficiente para disparar os airbags e destruir a parte dianteira do veículo - Divulgação

Publicado 19/11/2022 12:27 | Atualizado 19/11/2022 17:05

Rio – Um acidente de carro matou uma mulher e deixou quatro pessoas feridas no Aterro do Flamengo, na Zona Sul, no fim da madrugada deste sábado (19).

O automóvel onde estavam cinco pessoas colidiu contra uma árvore num dos canteiros centrais da Avenida Infante Dom Henrique, na altura da Rua Teixeira de Freitas. Mylena Azevedo, de 23 anos, que viajava no banco do carona, morreu no local.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, Letícia Moura, 26 anos, Marcelo Cataloe, 25, Luiz Guilherme, 24, e Nicolas, 22, ficaram feridos e foram socorridos a hospitais da região.

Letícia e Marcelo foram encaminhados ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, enquanto Luiz Guilherme e Nicolas receberam atendimento no Miguel Couto, no Leblon. O quadro de saúde dos quatro é estável, segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).



A Polícia Militar informou que, na manhã deste sábado, agentes do 2º BPM (Botafogo) foram verificar a ocorrência na Avenida Infante Dom Henrique, na altura do Monumento Estácio de Sá. Em nota, a Polícia Civil informou que a 9ª DP (Catete) investiga o caso.