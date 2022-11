De acordo com os policiais, alguns dos itens encontrados pertenciam a uma empresa do estado de São Paulo - Divulgação

Publicado 19/11/2022 21:04

Rio – Agentes da 123ª DP (Macaé) prenderam, neste sábado (19), um homem acusado de receptação qualificada em Macaé. De acordo com os agentes, ação resultou na apreensão notebooks, HDs externos e celulares.

Segundo a Polícia Civil, os agentes receberam uma informação de que uma suposta empresa estaria comercializando equipamentos de alta pressão na cidade, em contexto suspeito. Após apuração do setor de inteligência da instituição, a equipe encontrou o local em que estavam armazenados equipamentos roubados ou furtados, por estarem com numeração de identificação suprimida.

De acordo com os policiais, alguns dos itens encontrados ainda mantinham a numeração, pertencentes a uma empresa do estado de São Paulo que teve sua propriedade subtraída. Em contato com vítimas de crimes patrimoniais envolvendo esse tipo de equipamento, duas reconheceram parte do maquinário localizado.

As investigações prosseguem para identificar os envolvidos e recuperar possíveis outros equipamentos.