Após o velório, familiares e amigos levam o corpo de Lorinaldo até o local do sepultamento, no Cemitério São João Batista, em Botafogo, Zona Sul do Rio - Carlos Leal/Agência O Dia

Após o velório, familiares e amigos levam o corpo de Lorinaldo até o local do sepultamento, no Cemitério São João Batista, em Botafogo, Zona Sul do RioCarlos Leal/Agência O Dia

Publicado 19/11/2022 19:05 | Atualizado 20/11/2022 09:41

Rio - Muita emoção e homenagens marcaram o enterro do pedreiro Lorinaldo Costa Monteiro, de 55 anos, que morreu após um prédio de cinco andares desabar na Rocinha, na Zona Sul do Rio, na última quinta-feira (17) . Lorinaldo foi sepultado na tarde deste sábado (19) no Cemitério São João Batista, em Botafogo, na Zona Sul do Rio.

fotogaleria

Filho mais velho da vítima, Leonardo Monteiro contou que ficou sabendo do ocorrido através do primo, que perguntou se o pai havia ido trabalhar. Com isso, ele ligou para a madrasta que confirmou que Lorinaldo havia saído. "Meu pai morreu trabalhando. Ele se virava, tinha os bicos dele. Nunca deixou que faltasse nada para a família. Perdi um exemplo, o melhor pai que eu poderia ter", desabafou.

Mulher de Lorinaldo durante 27 anos, há três separados, Josefa Monteiro falou com carinho do ex-companheiro. "Eu tenho um carinho enorme por ele e isso nada apaga. Com ele, tivemos nossos dois filhos, as coisas mais importantes que tenho. Espero, de coração, que ele esteja agora em um bom lugar, que ele merece", disse.

Durante todo o velório, o clima de comoção era forte. Muitos enfatizavam que Lorinaldo era um trabalhador honrado.

De acordo com familiares, o homem trabalhava na construção no momento que ela veio abaixo. O desabamento foi na Travessa Luz, descida do Largo do Boiadeiro. Seu corpo foi resgatado horas após a edificação ruir.

Muito emocionado, Francisco Monteiro enfatizou que guardará para sempre as melhores recordações do irmão mais novo. "Foi um homem que colecionou amigos. Era alegre, feliz, todo mundo gostava dele. Guardo dele as melhores histórias, os melhores momentos. Sei que ele sempre estará ao meu lado, ainda que em espírito", afirmou.