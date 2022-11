Crime aconteceu após uma discussão entre Marcelo e o proprietário do carro que fechou passagem na rua - Reprodução

Publicado 19/11/2022 18:11 | Atualizado 19/11/2022 20:24

Rio - Um policial militar foi morto, na manhã deste sábado (19), após uma discussão de trânsito em Campo Grande, na Zona Oeste. De acordo com a PM, Marcelo Galvão Sampaio era sargento da reserva e estava na corporação há 32 anos.



Segundo testemunhas que passavam no local, o crime teria acontecido após um carro ter parado em frente a uma padaria, fechando passagem para outros carros. A discussão teria começado quando Marcelo pediu para o dono do carro retirar o carro do local. Ainda de acordo com populares, o motorista teria atirado contra a vítima durante a briga.



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 40º BPM (Campo Grande) foram acionados na manhã deste sábado para verificar ocorrência na rua Carobinha, no bairro da Zona Oeste do Rio.

No local, a equipe policial encontrou uma pessoa em óbito. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada. Ainda não há informações sobre o sepultamento do sargento reformado.