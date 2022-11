Homem que estava foragido pelo crime de estupro de vulnerável foi preso e encaminhado a 21ª DP (Bonsucesso) - Reprodução / Google Earth

Homem que estava foragido pelo crime de estupro de vulnerável foi preso e encaminhado a 21ª DP (Bonsucesso) Reprodução / Google Earth

Publicado 19/11/2022 16:03 | Atualizado 19/11/2022 16:04

Rio - A Polícia Militar (PM) prendeu um homem suspeito de estupro de vulnerável, na manhã deste sábado (19), na Avenida Brasil, em Bonsucesso, Zona Norte. Segundo a corporação, o suspeito, que não teve a identidade divulgada, estava foragido da Justiça.

Agente do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom) realizavam um patrulhamento pela Avenida Brasil, na altura do bairro da quando realizaram uma abordagem de rotina ao suposto criminoso. Durante a verificação da identidade do homem, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele, que foi detido pelos policiais.

A ocorrência foi registrada na 21ª DP (Bonsucesso).