David Miranda está internado desde o dia 6 de agosto - Reprodução

Publicado 20/11/2022 09:55 | Atualizado 20/11/2022 10:30

Rio - O deputado federal David Miranda (PDT-RJ) segue internado com quadro de saúde estável. A informação foi passada pelo marido do parlamentar, o jornalista Glenn Greenwald que compartilhou a condição dele através de postagem em sua conta no Twitter.



Segundo Glenn, Miranda precisou de muitas transfusões de sangue e plaquetas nas últimas três semanas em que esteve internado. Por isso, o jornalista incentivou as doações para os bancos de sangue do Rio, uma vez que os estoques seguem baixos no sistema.



O político se internou no último dia 6 de agosto, após sentir fortes dores abdominais. Nos primeiros dias de internação, Miranda chegou a ficar internado em estado grave na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Após exames, o deputado foi diagnosticado com infecção gastrointestinal.



Em sua postagem, o jornalista chegou a se oferecer para prestar suporte a grupos de pessoas que quisessem ir doar sangue. "Se você quiser organizar um tipo de doação da comunidade e precisar de ajuda com transporte, entre em contato comigo e forneceremos. Enquanto os médicos de David pediram, não é só para ele — ele provavelmente receberá o que precisa — mas para tantos outros. É uma crise no Rio", publicou Greenwald.

Por conta do problema de saúde, Miranda desistiu da sua candidatura à reeleição para a Câmara dos Deputados. A decisão foi tomada em setembro, quando o parlamentar ainda estava internato na UTI. O mandato atual de David, que foi ao posto após saída de Jean Wyllys, termina no fim do ano.



Glenn Greenwald e David são casados há 14 anos e tem dois filhos juntos.