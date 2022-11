Grupo Lemi Ayó se apresenta na homenagem da Tia Ciata, no Centro de Artes Calouste Gulbenkian - Divulgação

Publicado 19/11/2022 14:14 | Atualizado 19/11/2022 14:35

Rio – Homenagens, shows e diversos outros eventos vão marcar as celebrações pelo Dia da Consciência Negra, neste domingo (20), na cidade do Rio. Os festejos no feriado começam pela manhã, a partir das 6h, com o tradicional ato no Monumento a Zumbi dos Palmares, na Avenida Presidente Vargas, no Centro, com a presença de integrantes de movimentos sociais.

Realizado há 36 anos, desde a inauguração do busto, o evento é um marco na luta antirracista. A programação contará, ainda, com expositores afro, roda de capoeira e de samba, além de DJs. Representantes de embaixadas de países africanos também são aguardados.



"O objetivo é ser um espaço de acolhimento e divulgação da cultura negra. Um local de oportunidades para as pessoas e a empreendedores, divulgando seu produtos, grandes apresentações artísticas e culturais. Inclusive a culinária afro-brasileira", explica o presidente do Conselho Estadual dos Direitos do Negro e Promoção da Igualdade Racial (CEDINEPLIR), Luiz Eduardo de Oliveira, conhecido como Negrogun.



O evento acontece em parceria com a Superintendência de Política e Promoção da Igualdade Racial, do Governo do Estado, e a Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial da prefeitura do Rio.

Também no Centro, vai haver uma homenagem ao principal nome feminino da formação histórica do samba: Hilária Batista de Almeida, a Tia Ciata. A yalorixá (mãe de santo) vivia próximo à Praça Onze e morreu em 1924, aos 70 anos. Neste domingo, um grande cortejo vai celebrar o legado da matriarca. A concentração está marcada para o Terreirinho da Ciata, no Centro de Artes Calouste Gulbenkian, na Rua Benedito Hipólito, às 10h, onde haverá apresentação de grupos.



De lá, os artistas e o público seguem em direção à escultura de Tia Ciata, produzida por Sandro Lucena, coordenador do projeto junto à bisneta da homenageada, Gracy Mary Moreira, e vão até o busto de Zumbi dos Palmares. O evento se encerra com o retorno para o Centro Calouste Gulbenkian, onde acontecerá uma roda de samba.



Exposições gratuitas como a "Visão de Cria", no Memorial Municipal Getúlio Vargas, na Glória, e "Olhar Evadido", no Parque das Ruínas, em Santa Teresa, também vão marcar a data, assim como a Feira Afro "Mais amor", na Areninha Carioca Hermeto Pascoal, em Bangu



A Zona Norte receberá show de Jorge Aragão, que se apresentará, às 20h, na quadra da Portela, em Madureira, ao lado de Tia Surica e da bateria da escola, com ingressos a preços populares. A programação começa mais cedo, às 14h, com apresentação do Jongo da Serrinha. A quadra fica na Rua Clara Nunes, 81. O valor do ingresso está a partir de R$ 20.