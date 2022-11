Bombeiros realizam buscas no local - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Bombeiros realizam buscas no localReginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 17/11/2022 09:52 | Atualizado 17/11/2022 14:16

Rio- Um imóvel desabou na comunidade da Rocinha, na Zona Sul do Rio, na manhã desta quinta-feira (17). De acordo com o Corpo de Bombeiros, há suspeita de que um homem esteja desaparecido nos escombros. A construção fica localizada na Travessa Luz, na descida do Largo do Boiadeiro.

Segundo moradores, o possível desaparecido é o pedreiro Lorinaldo Costa Monteiro, que estaria realizando uma obra no local na hora do desabamento, que ocorreu por volta das 8h. Ele ainda não foi localizado.

De acordo com Francisco Monteiro, 59 anos, irmão de Lorinaldo, ele começou a trabalhar na construção essa semana e a moto dele foi encontrada em frente ao imóvel. "Ele trabalhava sozinho, fazendo bico. A mulher dele falou que ele foi pra lá de manhã, ela já tentou ligar para ele e não conseguiu e a moto dele tá em frente ao prédio", contou.

A irmã de Lorinaldo, Rozinete Monteiro, afirmou com certeza que o pedreiro estava no prédio no momento do desabamento. "Tem dois que ele estava trabalhando lá, ele estava mexendo em um negócio de cerâmica e eletrecidade, e de repente o prédio caiu em cima dele. Ligamos várias vezes e ele não atende

estamos muito preocupados. Se ele atendesse ficaríamos mais tranquilos, mas até agora nada de notíciaa, só Deus. Estamos tentando falar com ele desde 7h30", explicou.

Rozinete ainda comentou a expectativa de encontrar o irmão com vida. "Tomara que Deus ajude, que ele saia com vida, tenho certeza que ele ta aí, porque ele saiu de casa 7h30 e não atende, porque quando acontece essas coisas ele atende e fala com a gente, a esperança agora são os bombeiros", finalizou.

Segundo a família, o pedreiro Lorinaldo estaria trabalhando no imóvel no momento do desabamento Arquivo Pessoal



Atuam nas buscas militares do quartel do Humaitá, do Grupamento de Busca e Salvamento da Barra e do Serviço de Operações com Cães do 2° Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente (2° GSFMA). Técnicos da Light, também auxiliam os bombeiros. Eles desligaram a rede de energia para que o serviço de buscas seja feito com segurança.

Com a queda, alguns vizinhos precisaram ser removidos das suas residências, que foram interditadas, para evitar novos riscos de desabamento. Mais cedo, o subprefeito da Zona Sul, Flávio Valle, havia informado que equipes da subprefeitura atuam no local.



"Acabei de ser informado do desabamento de uma casa na Travessa Luz, na Rocinha. As equipes da Subprefeitura já estão lá com os Bombeiros e por enquanto não temos nenhuma vítima. Estou em contato direto com os órgãos e com o prefeito Eduardo Paes para atualizações do incidente", publicou nas redes sociais.

Procurada, a Prefeitura do Rio informou que equipes da Defesa Civil estão a caminho do local. E que ainda não possuem maiores informações até o momento.

Outro caso

No início do mês, uma mulher morreu após o desabamento de uma casa na Rua Paula Ramos , no Rio Comprido, Zona Norte do Rio. A vítima, identificada como Maria Soares, de 64 anos, vivia sozinha na habitação, que, segundo vizinhos, tinha problemas na estrutura e infiltrações.

De acordo com o Rodrigo Gonçalves, subsecretário de Defesa Civil do município, o caso se tratou de um desabamento e não de um deslizamento por causa das chuvas, por exemplo.

Em atualização