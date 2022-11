Homem foi baleado dentro do carro na Estrada Rio-São Paulo, em Campo Grande - Divulgação

Homem foi baleado dentro do carro na Estrada Rio-São Paulo, em Campo GrandeDivulgação

Publicado 17/11/2022 20:10 | Atualizado 17/11/2022 22:07

Rio - Um homem foi morto a tiros dentro de um carro na tarde desta quinta-feira (17), na Estrada Rio-São Paulo, na altura de Campo Grande, Zona Oeste do Rio. O Corpo de Bombeiros informou que um outro homem ficou ferido e foi encaminhado a um hospital. As vítimas não foram identificadas.

Policiais do 40º BPM (Campo Grande) também foram acionados para a ocorrência. Eles relataram que moradores da região comunicaram sobre um tiroteio. Chegando no local, encontraram o veículo com diversos disparos e o homem morto no interior, no banco do motorista. Segundo testemunhas, os criminosos atiraram cerca de 50 vezes.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, uma mulher identificada como companheira da vítima aparece com manchas de sangue e pede por ajuda. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ela foi retirada do local por meios próprios.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada, e ficará responsável pelo caso. A ocorrência está em andamento.