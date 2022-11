O uso da máscara também se torna obrigatório aos funcionários de todos os estabelecimentos comerciais do município - Reprodução

Publicado 17/11/2022 22:07

Rio - O Comitê Científico determinou, nesta quinta-feira (17), o retorno do uso de máscaras em ambientes escolares e no transporte público e escolar no município de Petrópolis, devido ao aumento de casos de covid-19. A decisão foi tomada em reunião realizada nesta quinta na Fiocruz, onde se basearam nos quadros epidemiológicos do município e no crescimento do número de casos relacionados a síndromes respiratórias agudas graves.

Ainda de acordo com a prefeitura, o uso do EPI por pessoas com síndromes gripais, imunossuprimidas ou com comorbidades continua obrigatório, assim como em ambientes hospitalares, clínicos, ambulatoriais e laboratoriais e se aplica a funcionários, pacientes e acompanhantes. A recomendação, no entanto, é de utilização das máscaras em qualquer ambiente fechado.

“Porém, além de seguir os outros protocolos como uso de álcool em gel, a principal recomendação para garantir a proteção de todos é a vacina. Neste momento, temos 18 pessoas internadas, três delas em leitos de UTI. Porém, a maioria desses pacientes está com o esquema vacinal incompleto”, frisa o prefeito Rubens Bomtempo.

Segundo o infectologista e presidente do Comitê Cientifico Marcus Liserre, uma vez comparada com outros municípios, a cobertura vacinal em Petrópolis é considerada boa, mas a adesão da população é essencial. “Não temos visto a forma grave da doença em pessoas vacinadas, por isso a importância da vacinação e ter o esquema vacinal completo. Este ano levamos a vacina para as escolas e as equipes da secretaria participaram de várias ações para aumentar a cobertura vacinal da população”, ressaltou o secretário de Saúde, Marcus Curvelo.