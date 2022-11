Tiro perfurou vidro, rasgou toalha com foto do Lula, cortina e só parou no colchão da moradora - Reprodução Instagram

Tiro perfurou vidro, rasgou toalha com foto do Lula, cortina e só parou no colchão da moradoraReprodução Instagram

Publicado 17/11/2022 20:11 | Atualizado 17/11/2022 20:16

Rio - A Polícia Civil tenta identificar o autor do disparo que atingiu a janela de um prédio no bairro do Flamengo, Zona Sul do Rio, nesta quarta-feira (16). O caso foi denunciado pela moradora do apartamento alvo do tiro, a atriz Mariana Bridi, que fez uma publicação no Instagram contando sobre o ocorrido.



Na publicação, a artista revela que o disparo quebrou o vidro da janela, perfurou uma toalha com a imagem do presidente eleito Lula e a frase 'O voto é secreto'. O projétil rasgou também a cortina e só parou após atingir a cama onde a atriz dorme. A bala ficou alojada no colchão.



"Atiraram na direção da minha janela. Eu estava na sala, ouvi o barulho de vidro quebrar, fui andando na direção do corredor, não tive coragem de entrar no quarto. Olhei e vi que a cortina estava rasgada. Eu desci e fui para a portaria pedir a ajuda do porteiro. Demos a volta no prédio e vi que o tiro tinha atingido a minha janela", diz a atriz na postagem.







Bridi suspeita que a motivação seja política, uma vez que o alvo tenha sido a bandeira com a imagem de Lula.



De acordo com os investigadores da 9ª DP, a bala foi coletada no apartamento e testemunhas estão sendo ouvidas. A distrital também requisitou imagens de câmeras de segurança que podem ajudar na identificação do autor. "A investigação está em andamento", informa a nota.