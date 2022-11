Major do Corpo de Bombeiros Wagner Bonin, sequestrado por criminosos na Baixada Fluminense - Reprodução/Redes sociais

Publicado 17/11/2022 18:53 | Atualizado 17/11/2022 19:17

Rio - O governador do Rio, Cláudio Castro, determinou celeridade das polícias Civil e Militar na identificação dos culpados pela morte do major do Corpo de Bombeiros Wagner Luiz Melo Bonin, de 42 anos. A declaração foi dada por meio das redes do governador, na tarde desta quinta-feira (17). Um helicóptero da Polícia Militar foi visto sobrevoando baixo o Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio, nesta manhã (17). Foi nesta comunidade que o corpo do major foi localizado. O caso está sendo investigado na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e até o momento ninguém foi preso.

É com tristeza e indignação que lamento o assassinato do major BM Wagner Bonin. A @cbmerjoficial está de luto pela perda de um profissional reconhecido pela atuação. Meus sentimentos à família e aos amigos. Determinei às @PCERJ e @PMERJ celeridade na identificação dos culpados. — Cláudio Castro (@claudiocastroRJ) November 17, 2022

O secretário de Defesa Civil e comandante-geral dos Bombeiros, Leandro Monteiro, também publicou em suas redes sociais vídeos que mostram trocas de tiros entre policiais do helicóptero da PM e traficantes. Procurada, a PM informou que o 41º BPM (Irajá) não registrou nenhuma operação emergencial na região.

fotogaleria

Segundo as investigações, traficantes do bairro de São Matheus, em São João de Meriti, Baixada Fluminense, são os responsáveis pelo crime. Wagner desapareceu após ter sido sequestrado por criminosos que atuam na região enquanto tirava fotos de barricadas instaladas na comunidade do bairro onde morava. O major chegou a enviar os registros para a Polícia Militar, pois estava insatisfeito com o avanço da criminalidade na região.



Vídeo mostra helicóptero da PM atuando no Complexo do Chapadão. Confira:

Helicóptero da Polícia no Complexo do Chapadão pic.twitter.com/uOYCWMrTxo — INSTA:@Favela Caiu no Face (@favelacaiunofa1) November 17, 2022

Conselho Regional de Enfermagem do Rio lamenta morte

O Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro (Coren-RJ) divulgou na tarde desta quinta-feira (17) uma nota lamentando a morte de Wagner, que era enfermeiro militar. O major desenvolveu suas atividades no Centro de Estudos do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes (HEAPN); no corpo de bombeiros como enfermeiro aeroespacial, e atuou como docente de várias pós-graduações.