Método Canguru, utilizado nas UTIs neonatais do município, propõe tratamento de contato pele a pele para trazer diversos benefícios Divulgação / Mauricio Bazilio / SES

Rio – No Dia Mundial da Prematuridade, comemorado no dia 17 de novembro, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) alerta para a importância do pré-natal e do acompanhamento de gestantes por profissionais de saúde. No Rio, a média de nascimentos prematuros, ou seja, antes de completar 37 semanas, varia entre 10% e 13%, exigindo cuidados especiais para garantir a saúde e o crescimento saudável do bebê.

"A prematuridade é uma das principais causas de mortalidade neonatal e infantil, sendo importante a mobilização de toda a sociedade para buscar melhorias na assistência prestada", disse a coordenadora de neonatologia da SMS-Rio, a médica neonatologista Anna Paula Dias. Para ela, é fundamental o acompanhamento do pré-natal, a realização de consultas e exames, a manutenção de hábitos saudáveis e, principalmente, o acolhimento pelos profissionais de saúde que acompanham cada caso.

No Rio, as gestantes podem realizar o primeiro atendimento através da clínica da família mais próxima da sua região. Para saber onde procurar assistência, basta consultar o "Onde ser atendido", que pode ser acessado pela plataforma EpiRio : "desde a primeira consulta do pré-natal, a gestante é informada sobre a maternidade de sua referência e que fornecerá com excelência toda a assistência necessária", afirmou.

Essas maternidades funcionam com acolhimento, classificação de risco e atendimento 24 horas, todos os dias. As unidades recebem pacientes por demanda espontânea ou por meio da Central de Regulação, quando necessário um parecer clínico ou internação imediata. Além disso, a rede municipal conta com 320 leitos neonatais, entre Unidade de Terapia Intensiva (UTI), cuidados intermediários convencionais e cuidados intermediários canguru, um dos métodos mais eficazes para superar a prematuridade.

De acordo com a pasta, o Método Canguru foi desenvolvido para evitar a separação entre mãe e bebê, através do tratamento de contato pele a pele, que consiste em colocar o recém-nascido apenas de fralda no peito nu da mãe ou do pai. O método traz diversos benefícios, como o melhor desenvolvimento neurológico, a redução da mortalidade, a melhora do sistema imunológico e o aumento do vínculo da mãe com o bebê.

No município, a pioneira na implementação do tratamento nas UTIs neonatais foi a Maternidade Leila Diniz, na Barra da Tijuca, Zona Oeste, no ano de 1998. Atualmente, o método é promovido em todas as maternidades da rede municipal e beneficia todos os bebês nascidos prematuros.

Programa Cegonha Carioca

O pré-natal é importante para saúde da gestante e do bebê. Por isso, a Secretaria de Saúdo do Rio oferece o Programa Cegonha Carioca, implantado em 2011. Pioneiro no país, o projeto buscar garantir assistência humanizada em todas as etapas da gravidez, com objetivo de reduzir a mortalidade materno-infantil. Além disso, busca também trazer segurança e apoio à gestante e sua família. Em casos de identificação de fatores de risco, as mães são direcionadas pelo Sistema Nacional de Regulação (SISREG) para consultas em maternidades que melhor atendam a especialidade identificada.

O programa também disponibiliza acionamento de ambulância para conduzir a paciente até a maternidade, além de realizar uma visita à gestante, no último trimestre, para promover ambientação familiar com o local do parto e esclarecimento de dúvidas. As famílias também recebem um enxoval para o bebê.