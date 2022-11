Evento teve a participação de trancistas, que fizeram penteados nos cabelos de pessoas que queriam mudar o visual - Divulgação

Evento teve a participação de trancistas, que fizeram penteados nos cabelos de pessoas que queriam mudar o visualDivulgação

Publicado 17/11/2022 17:59

Rio – O Governo do Estado do Rio e a Supervia realizaram, nesta quinta-feira (17), a primeira edição do evento 'Estação Negritude', na Central do Brasil. Com o intuito de comemorar o Dia da Consciência Negra, que será neste domingo (20), a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (SEDSODH) disponibilizou no local apresentações artísticas, exposições, entrega de informativos e discussões sobre racismo e valorização da cultura negra.

O Estação Negritude, realizado pela Superintendência de Política e Promoção da Igualdade Racial, teve ainda a participação de trancistas - que fizeram penteados nos cabelos de pessoas que queriam mudar o visual. As exposições trouxeram diversos painéis com informações e conscientização sobre frases racistas, que muitas vezes são banalizadas.

"O objetivo dessa ação foi promover a diversidade e a extensa cultura do nosso Brasil. Portanto, façamos uma reflexão sobre o que é a Consciência Negra. Não basta não ser racista. É preciso ser antirracista", afirmou a superintendente de Política e Promoção da Igualdade Racial, Deusimar Corrêa.

O 'Estação Negritude' tem o objetivo de colocar em pauta a diversidade e a inclusão. As próximas edições serão levadas para outras estações operadas pela Supervia.