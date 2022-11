Mesmo com o corpo estendido e a chegada da polícia, muita gente continuou a comemoração - ClickCampos/Divulgação

Publicado 17/11/2022 17:48 | Atualizado 17/11/2022 18:00

Rio - O jovem Kauam Borges, de 18 anos, que foi baleado durante uma comemoração em Campos dos Goytacazes pela vitória do Flamengo na Libertadores , morreu nesta quarta-feira (16), às 20h38, no CTI do segundo andar do Hospital Ferreira Machado, no Norte Fluminense. O crime ocorreu dia 29 de outubro e outras duas pessoas foram atingidas e morreram.

Marcelo Caetano de Andrade, de 37 anos, faleceu no local, enquanto Myrella Sofia Santiago Marinho, de 12 anos, que levou um tiro na cabeça, chegou a ser socorrida para o Hospital Ferreira Machado, mas morreu na madrugada de domingo (30). Kauam Borges, morador do Parque Leopoldina foi atingido no tórax e estava internado desde o dia do crime.

A 134ª DP (Centro) investiga o caso.