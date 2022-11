Major do Corpo de Bombeiros Wagner Bonin, sequestrado por criminosos na Baixada Fluminense - Reprodução/Redes sociais

Major do Corpo de Bombeiros Wagner Bonin, sequestrado por criminosos na Baixada FluminenseReprodução/Redes sociais

Publicado 17/11/2022 11:11 | Atualizado 17/11/2022 12:19

fotogaleria

O corpo do agente foi encontrado carbonizado dentro de um carro no interior do Complexo do Chapadão, na Pavuna, Zona Norte do Rio, pela Polícia Militar.A corporação divulgou uma nota de pesar lamentando a morte do major, onde afirmou que confia nas polícias Militar e Civil para esclarecer as circunstâncias do crime. "O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro manifesta seu mais profundo pesar pelo falecimento do major Wagner Bonin, brutalmente assassinado, na noite de quarta-feira (16.11), em São João de Meriti", diz parte do texto.O crime aconteceu após Wagner tirava fotos de barricadas instaladas na comunidade do bairro onde morava. Ele foi descoberto pelos criminosos que o sequestraram e levaram para o interior da comunidade São Matheus, em São João de Meriti.A informação foi inicialmente confirmada pelo coronel Leandro Sampaio Monteiro, secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), por meio das redes sociais. "Infelizmente marginais covardes acabaram de assassinar o major Wagner Bonin em São João de Meriti", disse na publicação.O IML confirmou aoque o corpo encontrado carbonizado na Pavuna pertence a Wagner. A identificação foi realizada através das digitais da mão direita do major, que ficou intacta. Ele foi encontrado no banco do carona do veículo. A distância entre o ponto onde o militar foi sequestrado e onde o corpo foi encontrado é de aproximadamente 7km.Na manhã desta quinta-feira (17), a Polícia Militar realiza uma operação de retirada de barricadas na comunidade da Jaqueira, no bairro São Mateus. A corporação destacou que agentes do 21° BPM (São João de Meriti) realizam inúmeras ações para remoção de barricadas diariamente. A ação ainda está em andamento e até o momento, não há registro de prisões ou apreensões na comunidade.