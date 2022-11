Major do Corpo de Bombeiros Wagner Bonin, sequestrado por criminosos na Baixada Fluminense - Reprodução/Redes sociais

Major do Corpo de Bombeiros Wagner Bonin, sequestrado por criminosos na Baixada FluminenseReprodução/Redes sociais

Publicado 17/11/2022 08:48 | Atualizado 17/11/2022 10:27

Rio - O major do Corpo de Bombeiros Wagner Bonin, de 42 anos, foi assassinado, na nesta quarta-feira (16) por traficantes do bairro de São Matheus, em São João de Meriti, Baixada Fluminense. Wagner desapareceu após ter sido sequestrado por criminosos que atuam na região enquanto tirava fotos de barricadas instaladas na comunidade da Jaqueira, no bairro onde morava. O corpo do agente foi encontrado no interior do Complexo do Chapadão, na Pavuna, Zona Norte do Rio.

A informação foi inicialmente confirmada pelo coronel Leandro Sampaio Monteiro, secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), por meio das redes sociais. "Infelizmente marginais covardes acabaram de assassinar o major Wagner Bonin em São João de Meriti", disse na publicação.

Infelizmente marginais covardes acabaram de assassinar o major Wagner Bonin em São João de Meriti. Confio na @PCERJ e na @PMERJ . Não mediremos esforços para prender esses assassinos.

Nem um passo daremos atrás. Salvamos vidas, mas não aceitaremos perder para vagabundos. — leandro monteiro (@leandro_mont) November 17, 2022

fotogaleria

De acordo com a Polícia Militar, nesta quarta, policiais militares do 41ºBPM (Irajá) localizaram um corpo carbonizado no interior de um carro na Rua Ibirubá, na Pavuna, na Zona Norte, durante uma operação. A ação teve auxílio de dois carros blindados e outras viaturas menores. A área foi isolada para perícia e o corpo levado para o Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exames.

De acordo com informações de testemunhas, o corpo foi encontrado carbonizado, com marcas de tiros. Relatos indicam que um homem parou o carro na rua, ateou fogo e fugiu de moto. Veja o vídeo:

Carro com corpo de major foi encontrado carbonizado na Pavuna, Zona Norte do Rio

Crédito: Reprodução#ODia pic.twitter.com/zD4yGWEsIj — Jornal O Dia (@jornalodia) November 17, 2022

O IML confirmou ao Dia que o corpo encontrado carbonizado na Pavuna pertence a Wagner. A identificação foi realizada através das digitais da mão direita do major, que ficou intacta. Ele foi encontrado no banco do carona do veículo. A distância entre o ponto onde o militar foi sequestrado e onde o corpo foi encontrado é de aproximadamente 7km.



Segundo o Corpo de Bombeiros, agentes foram acionados, por volta das 18h40 desta quarta-feira, para uma ocorrência de fogo em veículo na rua Ibirubá. Ao chegarem no local, encontraram o carro incendiado com uma vítima no interior, já carbonizada.



A corporação divulgou uma nota de pesar lamentando a morte do major, onde afirmou que confia nas polícias Militar e Civil para esclarecer as circunstâncias do crime. "O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro manifesta seu mais profundo pesar pelo falecimento do major Wagner Bonin, brutalmente assassinado, na noite de quarta-feira (16.11), em São João de Meriti", diz parte do texto.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Na manhã desta quinta-feira (17), a Polícia Militar realiza uma operação de retirada de barricadas na comunidade da Jaqueira, no bairro São Mateus. A corporação destacou que agentes do 21° BPM (São João de Meriti) realizam inúmeras ações para remoção de barricadas diariamente. A ação ainda está em andamento e até o momento, não há registro de prisões ou apreensões na comunidade.

Confira a nota na íntegra:

"O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro manifesta seu mais profundo pesar pelo falecimento do major Wagner Bonin, brutalmente assassinado, na noite de quarta-feira (16.11), em São João de Meriti.



A corporação se solidariza e deseja as mais sinceras condolências a parentes e amigos do militar. Psicólogos e assistentes sociais estão à disposição para dar todo o suporte para a família, neste momento de dor.



Nossa eterna continência a este eterno herói por todo o trabalho realizado em prol da sociedade, no cumprimento do juramento, honrando a missão de Vida Alheia e Riquezas Salvar.



O Major Wagner Bonin jamais será esquecido. Toda a tropa está de luto.



O CBMERJ confia na Polícia Militar e na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro para esclarecer as circunstâncias do crime e prender os responsáveis."