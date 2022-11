Suspeitos foram presos na Rua Leocádio de Figueiredo, em Guadalupe - Divulgação

Publicado 17/11/2022 18:36 | Atualizado 17/11/2022 19:08

Rio - Dois suspeitos de liderar o tráfico de drogas em comunidades da Zona Norte do Rio foram presos na manhã desta quarta-feira (16), na Rua Leocádio de Figueiredo, em Guadalupe.

Diego de Souza Almeida, conhecido como 'DG', é apontado como o gerente-geral do tráfico na comunidade da Palmeirinha, em Guadalupe, e Matheus Henrique dos Santos Souza, o 'Teco', seria o gerente no Jacarezinho.

De acordo com as investigações da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), DG tem ligação direta com André Luiz Cabral dos Santos, o 'Lacraia', chefe do tráfico da região que estaria escondido no Complexo da Penha. Já Teco teria saído do Jacarezinho para a Palmeirinha após a implementação do programa Cidade Integrada.

Diego também é suspeito pela tentativa de assassinato contra um policial militar durante um assalto na noite desta quarta-feira. O caso é investigado pela 30ª DP (Marechal Hermes).

Os suspeitos foram encaminhados à DRE e, posteriormente, ao sistema prisional, onde estão à disposição da Justiça.