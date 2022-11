Durante a abordagem houve troca de tiros e uma grana foi lançada contra as equipes - Divulgação

Publicado 17/11/2022 19:33

Rio - Uma operação conjunta entre as Polícias Civil e Militar contra uma quadrilha especializada em roubo de cargas terminou com cinco presos, na tarde desta quinta-feira (17), no Complexo do Buraco do Boi, em Niterói, Região Metropolitana do Rio. Segundo policiais civis, dois deles seriam traficantes de grande relevância da facção Comando Vermelho.

Ainda de acordo com os agentes envolvidos na operação, equipes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) e da PM impediram um roubo em andamento no bairro do Barreto, no mesmo município. Durante a abordagem, houve troca de tiros e uma grana foi lançada contra os policiais. O esquadrão antibomba do CORE foi acionado.

Dois dos criminosos foram baleados durante o confronto com os agentes. Eles foram socorridos e levados para um hospital da região. O estado de saúde deles ainda é desconhecido.

Com o grupo foram apreendidas uma pistola, uma grana e uma caminhonete. A ocorrência segue em andamento.