Dentista foi autuada em flagrante por embriaguez ao volante e lesão corporal culposa - Reprodução

Publicado 18/11/2022 19:18 | Atualizado 18/11/2022 20:04

Rio - A Polícia Civil informou que prendeu uma dentista em flagrante por embriaguez ao volante e lesão corporal culposa após acidente envolvendo três carros que deixou quatro pessoas feridas na Avenida Niemeyer no início da tarde desta sexta (18). De acordo com a corporação, três vítimas foram encaminhadas para exame de corpo de delito. A perícia foi solicitada para o local e diligências estão em andamento para captar imagens de câmeras de segurança. A 12ª DP (Copacabana) investiga o caso.

Segundo o Centro de Operações da Prefeitura, a colisão aconteceu por volta das 10h30, na altura da chegada a São Conrado. As vítimas tiveram ferimentos leves e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros. Por conta do acidente, a via permaneceu bloqueada por cerca de 40 minutos. Em seguida, os agentes de trânsito da CET-Rio orientaram um esquema de siga e pare. A liberação só ocorreu por volta das 13h.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o Grupamento da Gávea foi acionado para o local por volta das 10h30. No local, os agentes fizeram o atendimento de quatro pessoas com ferimentos leves e removeram para o Hospital Miguel Couto, no Leblon, Zona Sul do Rio.