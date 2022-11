Oliver Gimenez deixa duas filhas, de 6 e 8 anos - Reprodução / Arquivo pessoal

Publicado 18/11/2022 18:39 | Atualizado 18/11/2022 20:09

Rio - A Polícia Militar informou que equipes da 5ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), em conjunto com o Ministério Público, prenderam, nesta quinta-feira (17), os policiais militares Gleidson de Abreu e Marcelo Calegari, suspeitos de envolvimento na morte do jovem Oliver Gimenez, de 27 anos, baleado durante uma festa em Angra dos Reis , Costa Verde do Rio. A ocorrência foi conduzida para a 166ª DP (Angra dos Reis).

O caso aconteceu no dia 24 de setembro deste ano, quando Oliver foi atingido por um tiro de fuzil na altura da barriga durante uma festa. Familiares da vítima e testemunhas disseram que os policiais militares, lotados no 33º BPM (Angra dos Reis), eram os responsáveis pelo crime.

O jovem estava acompanhado de familiares e amigos em um clube no bairro do Frade quando os dois agentes chegaram armados e fardados. Uma testemunha relatou que ambos teriam consumido bebidas alcoólicas e estavam "dando em cima de algumas meninas". No entanto, já na madrugada, houve uma confusão.

Os PMs teriam dado um soco na vítima, que se afastou com as mãos no rosto. Ainda de acordo com o depoimento, Marcelo puxou o fuzil e atirou contra Oliver. Em seguida, os policiais foram embora na viatura.

Uma testemunha relatou que, no dia do crime, foi conduzida por policiais militares à 166ª DP (Angra dos Reis) para prestar depoimento. Ela afirmou que se sentiu coagida e, por isso, não relatou o que realmente aconteceu. Quatro dias depois, voltou à delegacia e prestou uma nova declaração.