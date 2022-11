SES informa que uso de máscara permanece facultativo no Rio - Reprodução

SES informa que uso de máscara permanece facultativo no Rio

Publicado 18/11/2022 18:59

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou, na noite desta sexta-feira (18), que o uso de máscara permanece facultativo no Rio de Janeiro. Entretanto, a proteção é recomendada para pessoas com sintomas de gripe, assim como pessoas com fatores de risco. Esse grupo é formado por imunossuprimidos, idosos, gestantes e indivíduos com múltiplas comorbidades.

O estado sofre com um grande aumento de casos confirmados de covid-19 nas últimas semanas. De acordo com dados da SES, foram registrados 4.368 infectados entre 30 de outubro e 5 de novembro. Já no intervalo dos dias 6 e 12 deste mês, houve a confirmação de 18.799. Esses números representam uma variação de 330%. Nesta sexta-feira (18), a pasta registrou oito mortes e 10.633 casos em 24h.

Entretanto, considerando a data de início dos sintomas dos pacientes, parâmetro tido como o mais adequado para a análise epidemiológica, o crescimento foi de 104%.

Em nota, a secretaria recomendou o uso de máscaras em hospitais diante do aumento. A SES também orienta a testagem dos casos, distanciamento físico, etiqueta respiratória, higienização das mãos e limpeza de ambientes. Além disso, casos suspeitos e confirmados precisam passar pelo isolamento.