Material apreendido foi encaminhado para a 123ª DP (Macaé) - Divulgação / PMERJ

Material apreendido foi encaminhado para a 123ª DP (Macaé)Divulgação / PMERJ

Publicado 18/11/2022 20:14

Rio – Policiais do 32º BPM (Macaé) prenderam, nesta quinta-feira (17), dois homens e apreenderam um adolescente no Parque Aeroporto, em Macaé, no Norte Fluminense.

De acordo com a PM, os agentes foram verificar uma denúncia de possível prática criminosa na região. Após cerco no local, foram apreendidas duas pistolas, cinco carregadores, 57 munições, 93 buchas de maconha, dois pinos de cocaína, uma balança de precisão, uma touca e uma roupa tática. A ocorrência foi encaminhada para a 123ª DP (Macaé).