Segundo os agentes, na residência do casa foram encontradas farta quantidade de entorpecentes - Divulgação

Publicado 20/11/2022 18:37

Rio – Agentes da 24ª DP (Piedade) prenderam em flagrante, neste domingo (20), um casal por tentativa de homicídio contra um bebê de 2 meses, em Piedade, na Zona Norte do Rio. De acordo com a Polícia Civil, o bebê precisou ser internado na última terça-feira (15), após sofrer convulsões. Além do sintoma neurológico, os médicos também verificaram a presença de lesões e fraturas. O bebê segue internado.



Segundo a instituição, a mulher é a mãe do bebê, enquanto o outro autor do crime, seria o namorado dela. Durante a captura do casal, o homem, que não teve sua identidade revelada, estava de malas prontas para fugir. O casal estava escondido no morro da Caixa D Água, localidade dominada por uma facção criminosa.

De acordo com os policiais, na residência do casal, foram encontradas farta quantidade de entorpecentes. Segundo a equipe policial, o homem teria ligação com o tráfico de drogas na região. Eles foram conduzidos à delegacia, onde foram autuados em flagrante.