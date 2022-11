Hospital Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo - Divulgação

Publicado 20/11/2022 16:35

Rio - O sargento Orlando Aguiar Neto, 44 anos, morreu, neste sábado (19), no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. O policial militar foi baleado em uma tentativa de assalto no Jardim Catarina, em São Gonçalo, no dia cinco de novembro.

Na ocasião, o PM reagiu a uma tentativa de assalto após ter sido abordado por dois suspeitos em uma motocicleta. Houve troca de tiros com os criminosos, que fugiram antes da chegada da viatura da Polícia Militar. A ocorrência foi registrada na 73ª DP (Neves).

Orlando Aguiar Neto tinha 44 anos e estava na corporação desde 2000. Ele deixa uma filha. O sepultamento do sargento da Polícia Militar acontecerá nesta segunda-feira (21), no Cemitério Memorial Parque Nycteroy, em São Gonçalo.