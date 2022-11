Com a dupla, os agentes recuperaram oito manômetros e 21 peças metálicas que foram furtados da unidade - Divulgação / PMERJ

Publicado 20/11/2022 15:00

Rio - A Polícia Militar (PM) prendeu dois homens, suspeitos de furtar equipamentos de um hospital na Tijuca, Zona Norte do Rio, neste domingo (20). Com a dupla, os agentes recuperaram oito manômetros e 21 peças metálicas que foram roubadas da unidade.



De acordo com informações da assessoria da corporação, agentes do 6ºBPM (Tijuca) foram acionados para verificar uma denúncia de furto a um hospital. A equipe policial realizou uma busca pela região e conseguiu localizar os dois suspeitos, que foram detidos.



Durante a revista aos criminosos, que não tiveram as identidades divulgadas, foram encontrados os aparelhos e peças que haviam sido furtadas. A ocorrência foi registrada na 19ª DP (Tijuca).