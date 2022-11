Semana da Juventude dos Países de Língua Portuguesa ocorrerá entre 21 e 25 de novembro - Divulgação

Semana da Juventude dos Países de Língua Portuguesa ocorrerá entre 21 e 25 de novembro Divulgação

Publicado 20/11/2022 12:46 | Atualizado 20/11/2022 12:52

Rio - A Secretaria Especial da Juventude Carioca promoverá de 21 a 25 de novembro a Semana da Juventude da Comunidade Países da Língua Portuguesa, uma iniciativa inédita no país, realizada pelo Fórum da Juventude da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e Conselho Nacional de Juventude do Brasil (Conjuve), em parceria com a Agência Brasileira de Cooperação, a Prefeitura do Rio e a Câmara de Vereadores.

O evento internacional contará com a presença dos presidentes e representantes de nove conselhos nacionais de juventude dos estados-membros da CPLP: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste, que estarão na cidade para participar de uma intensa agenda de debates e cooperação intercontinental.



O secretário da Juventude Carioca, Salvino Oliveira, acredita que um dos principais desafios dos jovens é a visibilidade. “No ano passado, assumimos a presidência do Fórum de Gestores Municipais de Juventude do Estado do Rio e articulamos a criação do Fórum de Gestores das Capitais. Neste ano, decidimos ousar e ir além. Em parceria com Conjuve e Agência Brasileira de Cooperação faremos um encontro a nível global, capaz de colocar o Rio no centro do debate sobre as políticas de juventude para o mundo. É a primeira vez que o encontro acontece no Brasil e a Cidade Maravilhosa foi contemplada para sediá-lo”, destacou.



A Semana da Juventude da CPLP tem como objetivo fortalecer a participação social e o protagonismo juvenil. Ao longo de cinco dias, serão debatidas formas de cooperação no âmbito das políticas públicas direcionadas aos jovens. Líderes das juventudes de países asiáticos, europeus, africanos e americanos estarão no Rio de Janeiro para participar de uma rica troca de experiências, tecnologias sociais, boas práticas e para conhecer projetos e lideranças que são referência na cidade.



“Realizar pela primeira vez a Semana da Juventude da CPLP no Brasil é um verdadeiro marco histórico. Será um importante momento de integração e fortalecimento dos laços de amizade e culturais entre jovens e organizações juvenis dos países de língua portuguesa. Acreditamos que iniciativas como essa ampliam as possibilidades da cooperação para o desenvolvimento de projetos e políticas que tenham como objetivo a promoção dos direitos da maior geração de jovens da história, além de abrir uma porta de oportunidades dos jovens para o mundo”, disse o presidente do Conselho Nacional de Juventude do Brasil e ex-presidente do Fórum da Juventude da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), Marcus Barão.



Os líderes irão cumprir uma agenda rica de imersão na realidade da juventude brasileira, especialmente a carioca, como, por exemplo, o “Seminário Juventude da CPLP: desafios e potencialidades para o fortalecimento da agenda de desenvolvimento sustentável”; a Assembleia Geral do Fórum da Juventude da CPLP; o Encontro com as juventudes cariocas; além de uma série de visitas a áreas de interesse cultural e humano do Rio. Os representantes também conhecerão a Casa da Juventude da Providência, que será inaugurada no próximo dia 24 de novembro, e os projetos da JUV-Rio.



Atual presidente do Fórum da Juventude da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e presidente do Conselho Nacional da Juventude de Guiné-Bissau, Aissatu Forbs Djaló ressalta que é a vez de pensar na geração presente e futura a partir dos encontros realizados.

“Consciente dos desafios e aspirações da juventude lusófona, o Fórum da Juventude da CPLP, plataforma representativa dos Conselhos Nacionais de Juventude dos países de língua oficial portuguesa, realiza pela primeira vez o encontro mundial, um espaço de diálogo e capacitação dirigida a jovens de organizações de juventude, bem como redes e grupos informações de jovens acolhida pelo Conselho Nacional de Juventude do Brasil, visando construir pontes e reunir em torno de esforços conjuntos com base no constante diálogo estruturado, contribuindo para moldar o futuro e para garantir o bem-estar das gerações vindouras”, observou Aissatu Forbs Djaló.



Confira a programação



Segunda-feira (21/11)

10h às 12h: Cerimônia de Abertura

Palácio da Cidade: Rua São Clemente, 360, 2º andar, Botafogo

14h às 18h: Seminário “Juventude da CPLP: desafios e potencialidades para o fortalecimento da agenda de desenvolvimento sustentável na CPLP”

Local: Fundação Casa de Rui Barbosa



Terça-feira (22/11)

14h às 18h: Encontro com os jovens líderes cariocas

Endereço: Fundação Roberto Marinho



Quarta-feira (23/11)

9h às 12h: Assembleia Geral do Fórum da Juventude da CPLP

Endereço: Alerj

12h30 às 17h: Circuito histórico e arqueológico da “Pequena África” no Rio de Janeiro

Endereço: Pequena África – Rua Camerino, nº 5, Centro



Quinta-feira (24/11)

8h: Inauguração da Casa da Juventude da Providência

Endereço: Rua Santo Cristo, 144

9h30 às 10h30: Visita ao Cristo Redentor

11h às 12h: Visita ao Pão de Açúcar



Sexta-feira (25/11)

Visita ao Museu do Amanhã

Visita aos projetos do subúrbio do Rio de Janeiro

Locais: Epicentro e Parque Madureira

Moção honrosa + Encerramento

Endereço: Câmara de Vereadores