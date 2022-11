Com o suspeito, que não teve a identidade divulgada, foram apreendidas uma pistola e drogas - Divulgação / PMERJ

Publicado 20/11/2022 11:59

Rio - A Polícia Militar (PM) prendeu um homem, em flagrante, na manhã deste domingo (20), na rodovia BR-101, altura do bairro Porto do Rosa, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Com o suspeito, que não teve a identidade divulgada, foram apreendidas uma pistola e drogas.



De acordo com a assessoria de comunicação da PM, agentes do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom) realizavam um patrulhamento pela rodovia, quando suspeitaram de um homem e o abordaram.



Durante a revista, que foi preso, os policiais encontraram uma pistola calibre 9mm e diversos tipos de drogas.



A ocorrência está em andamento.