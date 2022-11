Policiais feridos foram levados para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier - Reprodução do Twitter

Policiais feridos foram levados para o Hospital Municipal Salgado Filho, no MéierReprodução do Twitter

Publicado 20/11/2022 11:07 | Atualizado 20/11/2022 11:18

Rio - Dois policiais militares foram baleados durante confronto com traficantes do Jacarezinho, Zona Norte do Rio, na tarde deste sábado (19). Integrantes da equipe do Batalhão de Ações com Cães (BAC), os PMs faziam patrulhamento na região, quando teriam sido atacado por criminosos que atuam no tráfico de drogas da comunidade. Os dois agentes foram socorridos para hospital municipal no Méier e seguem em estado estável. Neste domingo, moradores da região voltaram a relatar ouvir tiros na região.

O confronto aconteceu pouco menos de 24 horas depois de outra troca de tiros deixar um PM do Batalhão de Operações Especiais (Bope) ferido , nesta sexta-feira. Na ocasião, os militares do Bope realizavam uma incursão na comunidade após caso similar de ataque de criminosos à patrulha.

A atuação do BAC na comunidade visa apreensão de material entorpecente. Na sexta, durante a intervenção da PM na comunidade após ataque, as equipes com cães encontraram mais de mil tiras de maconha e cerca de 500 papelotes de cocaína no interior da favela. Foram removidas, ainda, seis barricadas montadas por traficantes para impedir o acesso da PM em ruas da comunidade.

Os PMs do BAC feridos neste sábado foram socorridos para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, Zona Norte. De acordo com a PM, o estado de saúde dos dois agentes é estável. Nenhum criminoso foi preso na ação.

Segundo relato de moradores na redes sociais, o clima na região segue tenso neste domingo. "Deus proteja todos moradores do jacarezinho", compartilhou um usuário do Twitter. Na postagem, um vídeo mostra PMs dentro de becos da comunidade.

"Terceiro dia de operação no Jacarezinho. DOMINGO e as pessoas estão desesperadas, trancadas em casa com medo", lamentou outra usuária.