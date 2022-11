Policiais militares foram atacados a tiros - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Policiais militares foram atacados a tiros

Publicado 18/11/2022 15:03 | Atualizado 18/11/2022 17:36

Rio - Um intenso tiroteio assustou moradores da Comunidade do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio, no início da tarde desta sexta-feira (18). Policiais militares foram atacados por criminosos enquanto realizavam patrulhamento na região e reagiram. Após o confronto, não houve prisões. Nas redes sociais, moradores recomendam evitar a região.

De acordo com a PM, uma equipe do Batalhão de Choque se deslocava pela região quando foi informada da proximidade de homens armados. Os militares foram recebidos a tiros pelo bando e reagiram. Houve confronto em dois pontos diferentes da comunidade. Até o momento, a corporação não recebeu registro de feridos e os criminosos conseguiram fugir.

Segundo a PM, uma grande quantidade de drogas foi apreendida e o caso seguiu para a 25ª DP (Engenho Novo). Durante a ação, as equipes também fizeram a remoção de barricadas no interior da comunidade.

Barricadas colocadas por criminosos estão sendo retiradas por policiais do #BPChq no interior da comunidade do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio. pic.twitter.com/yHO0cxK6KL — @pmerj (@PMERJ) November 18, 2022

PMs fizeram apreensão de drogas no interior da comunidade Divulgação

Relato de tiroteio no Jacarezinho. — CARIOCA NEWS (@carioca__news) November 18, 2022 Moradores utilizaram as redes sociais e manifestaram preocupação com a situação. "Alguém já pode sair no Jacarezinho sem tomar tiro?", disse uma mulher. A movimentação dos policiais do Batalhão de Choque no interior da comunidade foi registrada por moradores em vídeos. As imagens vem sendo compartilhadas nas redes sociais e em grupos de moradores nos aplicativos de mensagens.

Clima tenso no Jacarezinho. Prevejo dias de lutas. — Bruno Itan (@brunoitancpx) November 18, 2022