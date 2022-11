Cachorrão foi preso usando disfarce com peruca e óculos escuros - Reprodução

Publicado 20/11/2022 12:28 | Atualizado 20/11/2022 12:35

Rio - Um criminoso foragido conhecido como "Cachorrão" foi preso por policiais militares do 9º BPM (Rocha Miranda), na tarde deste sábado (19), no Mercadão, em Madureira, na Zona Norte do Rio. Júlio César Corrêa Alcântara, de 45 anos, usava disfarces com perucas e óculos escuros para evitar ser reconhecido pelas autoridades.

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP), Cachorrão fugiu do presídio da Galpão da Quinta, em São Cristóvão, no mês de outubro, quando fugiu da unidade prisional pulando o muro da cadeia. Ele é procurado por diversos crimes, entre eles roubo à mão armada. As passagens datam desde 2000.

Na prisão, os PMs foram surpreendidos pelos foragido que usava cabelos longos e óculos para passar desapercebido. O registro dele no sistema prisional, contudo, revela um visual bem diferente, com cabelo completamente raspado. O Disque Denúncia oferecia R$ 1 mil por informações que levassem à prisão do criminoso.

Após ser preso, o criminoso foi encaminhado à sede 27ª DP (Vicente de Carvalho), onde houve o registro do cumprimento do mandado. Em seguida, Cachorrão será levado para uma unidade prisional da SEAP, onde ficará à disposição da Justiça.